В Донецке горел магазин «Молоко»

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 28 августа, ночью произошел пожар в торговом центре.

Как сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», в Ворошиловском районе на пл. Коммунаров в ТЦ «Юзовский» горел магазин «Геркулес Молоко».

«Пожаром уничтожены металлический распределительный электрощит, документы на площади 5 кв. м, потолок над электрощитом на площади 5 кв. м; повреждены потолок на площади 10 к. м, вентиляционный алюминиевый канал на площади 8 кв. м, в торговом зале закопчены стены на площади 60 кв. м, в подсобном помещении поврежден кондиционер, закопчены стены на площади 4 кв. м. Причина пожара устанавливается», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что для ликвидации возгорания привлекались 10 единиц техники и 30 сотрудников «МЧС».