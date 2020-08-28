В мобильном приложении «Дія»: Справка переселенца станет электронной

Министерство цифровой трансформации планирует с октябре запустить новые функции и сервисы в мобильном приложении «Дія». В ТОП-10 новых услуг – оцифровка справки внутренне перемещенного лица. Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, новые возможности в приложении «Дія» будут доступны уже в октябре.

«Статус внутренне перемещенного лица. Еще один документ, который, к сожалению, существует из-за войны на востоке страны. Мы также сделаем его цифровым для более 1,5 млн граждан», – написал Федоров.

В «Дії» также можно будет получать и оплачивать штрафы, получать информацию по долгам и оплачивать их, получать цифровое свидетельство о рождении, ИНН и др.