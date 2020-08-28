Красный Крест зарегистрировал около 1,5 тыс. случаев исчезновения людей в связи с войной на Донбассе

В Международный день пропавших без вести, который в мире отмечают 30 августа, Международный комитет Красного Креста (МККК) предлагает всем ответственным субъектам с обеих сторон линии соприкосновения активизировать усилия, направленные на выяснение местонахождения всех пропавших без вести на Донбассе. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба МККК в Украине.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день МККК и Общество Красного Креста Украины зарегистрировали около 1500 случаев исчезновения в связи с конфликтом. Более 750 зарегистрированных пропавших без вести лиц до сих пор не найдены. Из них более 95% составляют мужчины, а около половины от общего количества пропавших без вести являются гражданскими лицами.

Два года назад МККК поддержал принятие Верховной Радой Украины необходимого законодательства в виде Закона Украины «О правовом статусе пропавших без вести лиц».

«Его принятие стало одним из важнейших шагов на пути к эффективному решению бедственного положения пропавших без вести лиц и их семей. Этот закон не только содержит ряд важных юридических определений, касающихся пропавших без вести лиц и их семей, но и предусматривает создание Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В состав Комиссии должны войти представители органов и учреждений, уполномоченных давать ответы и осуществлять обмен информацией о местонахождении и судьбе пропавших без вести лиц», – отметили в пресс-службе.

МККК рекомендует всем вовлеченным субъектам координировать свои усилия для предоставления ответов семьям, которые до сих пор ждут новостей о своих близких.

«МККК хотел бы, чтобы стороны быстрее находили ответы о судьбе пропавших без вести лиц и показывали, что семьи таких лиц не забыты. В этом году МККК не смог собрать семьи пропавших без вести для традиционного отмечания Международного дня пропавших без вести, учитывая ограничения, связанные с пандемией. Несмотря на это, мы продолжаем поддерживать тесные связи с каждой из семей и уверять их в том, что мы на их стороне, и что они не одиноки в ежедневной борьбе. Сегодня, как и каждый день, МККК продолжает вести консультации с органами власти и структурами для нахождения устойчивого решения потребностей таких семей и предоставления им экономической, психосоциальной и/или административной помощи», – говорит глава делегации МККК Флоранс Жиллетт.

Начиная с 2016 года МККК реализует программы, призванные помочь семьям пропавших без вести удовлетворить свои психологические, социальные и материальные потребности.

«Наши команды проводят социальные собрания и домашние визиты, а также при необходимости предоставляют семьям экономическую поддержку. Кроме того, мы работаем с политическими, юридическими и судебно-медицинскими органами и организациями, помогая им расширить собственную теоретическую базу и укрепить свой технический потенциал, что будет способствовать выяснению судьбы пропавших без вести», – отмечают в МККК.