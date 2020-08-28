Энергетики вернули свет для 147 жителей прифронтового поселка Шумы

ДТЭК Донецкие Электросети восстановил линию 6 кВ, поврежденную в результате очередного обстрела. Теперь в домах 147 жителей прифронтового поселка Шумы снова есть свет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что из-за боевых действий этот населенный пункт постоянно находится под угрозой остаться без электроснабжения.

«Ремонтные бригады ДТЭК Донецкие Электросети начали работы по восстановлению энергоснабжения поселка сразу после согласования с СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня, – ред.). Бригада Бахмутского района электросетей провела замену трансформаторной подстанции, 100 метров провода, восьми изоляторов, поврежденных при обстреле. Теперь у 147 жителей поселка Шумы стабильная подача электроэнергии», – сообщил генеральный директор компании Алексей Дегтярев.

В пресс-службе также отметили, что с начала года специалисты компании восстановили работу двух высоковольтных линий, 13 линий среднего-низкого напряжения, 112 трансформаторных подстанций, вернули свет жителям 39 населенных пунктов. Некоторые из них — Луганское, Жованка, Пески обесточивались за это время 3-4 раза. Всего же с начала боевых действий на Донбассе ДТЭК Донецкие Электросети более 16 тыс. раз восстановил электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач.