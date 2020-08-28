В украинских судах не обеспечивается право быть судимым в своем присутствии, – ООН

Украинское законодательство не соответствует международным стандартам в части обеспечения права быть судимым в своем присутствии. Об этом говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека*, передают «Донецкие новости».

Как отмечается в докладе, с момента внедрения в октябре 2014 года, процедура уголовного производства при отсутствии подозреваемого или обвиняемого (in absentia) применялась для привлечения к уголовной ответственности лиц за преступления, связанные с конфликтом на Донбассе.

«УВКПЧ, однако, обеспокоены тем, что существующая процедура не соответствует международным стандартам в области прав человека. Согласно международному праву о правах человека, обвиняемые имеют право присутствовать во время судебного рассмотрения дела против себя, а когда суд касается вооруженного конфликта, это право защищено также международным гуманитарным правом», – говорится в тексте документа.

«Хотя производство in absentia, на первый взгляд, противоречит праву быть судимым в своем присутствии, оно само по себе не запрещено, если оно соответствует определенным требованиям, в частности, о возможности повторного судебного разбирательства после задержания обвиняемого», – говорится в докладе.

Однако, поясняют докладчики, согласно украинскому законодательству, повторное судебное рассмотрение после проведения in absentia возможно только в случае, если обвиняемый был задержан до того, как суд вынес приговор по его делу. После того, как приговор вынесен, обвиняемый имеет право только на апелляционное обжалование, а не на повторное судебное рассмотрение.

УВКПЧ отмечает, что несоответствие украинского законодательства международным стандартам может привести к тому, что другие государства будут отказывать в выдаче обвиняемых, осужденных по процедуре in absentia, исключая выполнение приговоров и препятствуя осуществлению права жертв первичного преступления на эффективное средство правовой защиты и на правосудие.

*Доклад на тему: «Права человека в контексте правосудия по уголовным делам, связанным с конфликтом в Украине» охватывает период с 14 апреля 2014 по 13 апреля 2020 года.