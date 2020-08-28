Спустя 19 лет: Погибшему журналисту Игорю Александрову присвоили звание Почетного гражданина Славянска

Сегодня, 28 августа, в Славянске (Донецкая обл.) сессия городского совета приняла решение о присвоении звания «Почетный гражданин Славянска» погибшему в 2011 году генеральному директору славянской телерадиокомпании «Тор» Игорю Александрову, передает «Карачун».

Игорь Александров в своих телепрограммах «Без ретуши» разоблачал коррупционные связи правоохранительных органов и уголовных структур Донецкой области.

Утром 3 июля 2001 года на первом этаже офиса телерадиокомпании «Тор» в Славянске на журналиста было совершено бандитское нападение. Преступники били жестоко: бейсбольными битами, с прицелом в голову. Избиение продолжалось считанные минуты. На шум выбежал заместитель гендиректора телекомпании Сергей Чернета. Но нападавшие уже скрылись. Игоря Александрова обнаружили на полу офиса в луже крови.

Ему была проведена срочная операция. Медики сразу оценивали состояние потерпевшего, как крайне тяжелое.

Через четверо суток, 7 июля 2001 года, не приходя в сознание, Игорь Александров скончался. Во Дворец культуры керамического комбината, где проходило прощание с журналистом, пришли сотни жителей Славянска.

Несмотря на то, что убийство Игоря Александрова находилось «на личном контроле» у президента Украины Леонида Кучмы, было длительное и запутанное следствие, которое вначале выдвинуло абсурдную версию трагедии: в «преступники» записали какого-то бомжа.

Наконец, следствие вышло на настоящих исполнителей нападения на журналиста.

Далее состоялся суд, нападавшие получили реальные сроки. За совершение этого убийства были осуждены члены организованных преступных группировок из Краматорска – «17 участок» и «Старый город». Все они обвинялись в совершении шести заказных убийств. Убийство Игоря Александрова было лишь одним из эпизодов их преступной деятельности.