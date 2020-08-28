По тысяче за каждую машину: На Луганщине двое полицейских «доили» автоперевозчиков

На Луганщине двух полицейских будут судить за давление на бизнес и получение неправомерной выгоды от перевозчиков. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Ведомство направило в суд обвинительный акт в отношении двух инспекторов одного из отделов Главного управления Нацполиции в Луганской области. Полицейских обвиняют в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, полицейские оказывали давление на бизнес и препятствовали осуществлению автоперевозчиками предпринимательской деятельности.

«За возможность заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками на автодорогах Луганской и Донецкой областей они ежемесячно получали неправомерную выгоду по 1 тыс. грн с каждого транспортного средства. Кроме того, за "помощь" в решении проблемных вопросов с государственными органами дополнительно требовалась такая же сумма – 1 тыс. грн», – сообщили в прократуре.

В частности, во время документирования двух фактов получения неправомерной выгоды правоохранители получили от одного из физлиц-предпринимателей 24 тыс. грн.

Полицейских задержали 7 апреля этого года во время получения части взятки. В настоящее время они отстранены от занимаемых должностей.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.