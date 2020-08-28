Больницы Луганщины получили 50 кислородных концентраторов (Фото)

Лечебные учреждения Луганщины получили 50 кислородных концентраторов от ПРООН. Их передали для больниц Луганской области сегодня, 28 августа, в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Оборудование распределено для 19 лечебных учреждений – тех, где не хватает концентраторов.

Председатель областной государственной администрации Сергей Гайдай отметил, что это крайне важная помощь. «Именно эти приборы помогут спасти жизнь еще до того, как человека необходимо будет подключать к аппарату ИВЛ», – сообщил Гайдай.

50 кислородных концентраторов приобретены по Программе развития Организации Объединенных Наций в Украине (ПРООН) в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира на общую сумму 25 300 долл. США.

«Мы продолжаем помогать Луганщине и сотрудничать с облгосадминистрацией. Поддержка учреждений здравоохранения – среди приоритетных направлений нашей деятельности, а одним из ключевых доноров выступает Европейский Союз. Надеюсь, это будет способствовать тому, что уровень заболеваемости в области будет оставаться самым низким в стране», – сообщил специалист с территориального объединения в Луганской области Компонента «Местное самоуправление и реформа по децентрализации власти» Программы ООН по восстановлению и развитию мира Дмитрий Курочка.

Ранее Программой ООН по восстановлению и развитию мира осуществлена ​​закупка антисептических средств и защитных костюмов для врачей, которые были распределены по инфекционным больницам Луганской и Донецкой областей.