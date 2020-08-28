В «ДНР» все же выпустили на маршрут «республиканский» трамвай (Фото)

В «ДНР» сегодня, 28 августа, на маршрут №1 в Донецке выпустили «республиканский» трамвай – он был собран еще 2 года назад. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Трамвай "Я – Донецкий", произведенный в ДНР, вышел сегодня на маршрут №1, связывающий Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал. Церемония торжественного принятия машины в эксплуатацию прошла в столичном депо №3», – заявили в «ДНР».

В «республике» уверяют, что «это новый современный вагон, для водителя установлена система климат-контроля… Вагон прошел все необходимые испытания... Трамвай полностью соответствует требованиям ГОСТ, что гарантирует безопасность пассажиров и водителя».

Полная вместимость вагона – 131 человек, есть 34 места для сидения. Также функционирует бесплатная точка доступа Wi-Fi.

Как заявила и.о. директора «Донецкого электротехнического завода» Юлия Горшкова, общая стоимость производства вагона составила около 14 млн руб. (5,6 млн грн по местному курсу на 28.08.2020).

«Планируем подготовить производство для одновременного создания может даже трех трамваев», – утверждает Горшкова.

Как сообщалось ранее, «правительство ДНР» во главе с тогдашним «главой республики» Александром Захарченко с конца 2017 года «пиарилось» сначала на анонсировании трамвайного производства, с февраля 2018 года – на начале сборки первого трамвая, а с августа – на его выпуске. Так, трамвай «Татра ТЗ» с названием «Я – Донецкий» был представлен 21 августа 2018 года. Заявлялось, что вагон оборудован согласно современным стандартам, в частности, в нем есть беспроводной интернет.

После обкатки по городу в трамвае выявили ряд недоработок, и он так и не вышел на линии города. По состоянию на апрель 2020 года трамвай еще не был принят в эксплуатацию, т.к. транспорт не прошел испытания.