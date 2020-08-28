Били, душили, лишали пищи: В ООН рассказали о пытках задержанных в «ДНР»

К задержанным незаконными вооруженными формированиями людям на неподконтрольной украинским властям части Донбасса применялись пытки и запугивания. Об этом говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека*, передают «Донецкие новости».

«УВКПЧ обеспокоено постоянными сообщениями о применении пыток и жестоком обращении с целью получения от заключенных "признаний", которые затем используются в "судебных процессах", связанных с конфликтом… УВКПЧ установило, что пытки и запугивания лиц, задержанных в связи с конфликтом, обычно имели место при задержании и административном задержании, когда лица содержались без связи с внешним миром. К таким нарушениям прибегали сотрудники "министерств государственной безопасности", "полиции" и члены вооруженных групп самопровозглашенных "республик"», – отмечается в докладе.

Там также говорится, что УВКПЧ задокументировало случаи, когда задержанных били, душили, лишали пищи, воды, сна или возможности пользоваться туалетом, а также подвергали ударам электрическим током, пыткам положением, имитацией казни и другим формам пыток.

Среди задокументированных форм запугивания были угрозы казнью, пытками и сексуальным насилием, часто также по отношению к родственникам задержанных и угрозы предъявления дополнительных «обвинений» в совершении тяжких преступлений.

В частности, существование смертной казни в «уголовном кодексе» «ДНР» позволяло «прокуратуре» запугивать задержанных угрозами о предъявлении дополнительных обвинений, за которые предусмотрено наказание в виде смертной казни.

*Доклад на тему: «Права человека в контексте правосудия по уголовным делам, связанным с конфликтом в Украине» охватывает период с 14 апреля 2014 по 13 апреля 2020 года.