В Укрзализныце представили нового главу (Видео)

В «Укрзализныце» представили нового главу – Владимира Жмака. Когда-то он руководил нефтяной компанией, был в наблюдательном совете аэропорта «Борисполь», соучредителем одного из мобильных операторов, заместителем Михаила Саакашвили, когда тот был главой Одесской облгосадминистрации. Железнодорожникам его представил лично министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает телеканал «Украина».

Оба признали: работа железной дороги крайне неудовлетворительная из-за тотальной коррупции и халатности. Тарифов обещали не повышать и взяться за реформу. В частности, – разделить перевозчика на отдельные отрасли, такие как пассажирские и грузовые. На вопросы журналистов министр и новый железнодорожник сегодня не отвечали.

«Прежде чем поднимать вопрос, когда-либо, тарифов или уменьшения, или увеличения стоимости, в первую очередь, надо рассматривать увеличение качества сервиса. Господин Жмак, перед вами будет стоять точно задача не просто уничтожить коррупцию, о которой часто говорят на "Укрзализныце", а устранить предпосылки возникновения этой коррупции», – сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Мое видение прибыльности компании в том, что мы, в первую очередь, должны работать над уменьшением себестоимости наших услуг и только потом говорить о повышении тарифов. Мы должны предложить рынку экономически обоснованные тарифы. Стандартные и простые», – сообщил, в свою очередь, председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак.