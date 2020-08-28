От пыток поседел: В плену «ДНР» почти три года находится задержанный на КПВВ мужчина

Незаконные вооруженные формирования «ДНР» задержали жителя Горловки (Донецкая обл.) Виктора Дзыцюка 23 ноября 2017 года при пересечении линии разграничения. С тех пор он находится в плену, сообщает «Медийная инициатива за права человека» в Facebook.

При пересечении контрольно-пропускного пункта «Марьинка» к машине Виктора, который вместе с женой и дочерью ехал к матери, подошел человек в камуфляже с оружием, пригласил пройти в вагончик «на разговор». После этого Дзыцюка задержали представители «МГБ ДНР», а жену с ребенком на их авто вернули в Донецк.

Однако уже в тот же день Виктора отпустили домой: после прохождения полиграфа к нему, вроде бы, не было вопросов. Но паспорт конфисковали. Через 9 дней пригласили приехать за документом. Тогда уже Виктора задержали, а жену начали допрашивать. Когда она просила отпустить ее, ведь надо было забрать ребенка из детского сада, – просьба игнорировалась. Только через 8 часов позволили покинуть помещение «МГБ» – запретили ей и дочери выезжать с неподконтрольной территории.

При «обыске» в квартире и машине Виктора Дзыцюка НВФ ничего нашли, а вот в телефоне были карты местности, поэтому обвинили в «шпионаже» в пользу СБУ. Семья объясняла, что карты Виктор имел, ведь работал на строительстве автомобильных дорог мастером.

После задержания Дзыцюк исчез. Все поиски были безрезультатными. Мама Галина вспоминает, как однажды пошла под здание «МГБ» и встретила там других женщин, которые также искали своих детей. Кто-то из них сказал, что, возможно, Виктора удерживают в «Изоляции».

«Изоляция» – это бывший завод изоляционных материалов на улице Светлого Пути в Донецке. К середине 2014 года – там был художественный центр, а после помещение захватили НВФ и устроили на его территории тюрьму. Бывшие заложники рассказывают, что в «Изоляции» пленных держали в нечеловеческих условиях, избивали, пытали, в частности, применяя электрический ток. Некоторые из освобожденных в декабре 2019 года вспоминают, что видели в этом месте Виктора Дзыцюка.

«Парень от пыток поседел в первую неделю пребывания. В марте его без сознания отправили в медсанчасть СИЗО, а потом оставили в изоляторе», – рассказал один из бывших пленных.

О том, что Виктор в СИЗО, родные узнали только благодаря разрешению передать ему передачу. Тогда же НВФ выложили в сеть видео так называемого «признания» Дзыцюка.

В нем утверждается, что мужчина «осуществлял перевозку запрещенных предметов, в частности, взрывчатых веществ, занимался сбором, анализом и передачей украинским спецслужбам информации, причиняющей вред безопасности республики, а также принимал участие в организации и проведении терактов».

В данное время Виктор Дзыцюк находится в СИЗО Донецка. Об этом говорят бывшие заложники. Он содержится в полуподвальном помещении вместе с другими «шпионами». Дзыцюк имеет обострение псориаза – неинфекционного хронического аутоиммунного заболевания, но не получает никакого лечения.

Дня освобождения Виктора Дзыцюка ждет его жена, 4-летняя дочь и мама. «Почти три года я не вижу своего сына. Каждую ночь сплю с телефоном под подушкой, все думаю – вдруг Витя сможет позвонить», – говорит Галина Дзыцюк.