На Донетчине восстановили более 700 поврежденных обстрелами домов

В Донецкой области в населенных пунктах прифронтовой зоны восстановлено уже 770 поврежденных в результате боевых действий частных домов. Об этом сегодня, 28 августа, сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Восстановление жилых домов проводится за счет материального резерва Донецкой облгосадминистрации.

«608 домов в Донецкой области восстановлены силами подразделений ГСЧС, которые работают здесь с 11 июня. Все остальное сделано силами местных жителей и органов местной власти. Глава области Павел Кириленко поставил задачу – до конца года восстановить минимум 1000 частных домов, и мы все активно работаем в этом направлении», – отметил Филашкин во время рабочего совещания.

Директор департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Игорь Бойко отметил, что сейчас нет дефицита строительных материалов.

«Сейчас областной материальный резерв имеет достаточно ресурсов для восстановления еще 670 частных домов. Мы напрямую работаем с поставщиками строительных материалов, поэтому готовы оперативно реагировать на вызовы. Сейчас есть определенный перечень объектов, которые будут восстанавливаться в первую очередь, но значительное количество сооружений еще находится в "красной зоне", где не могут работать ни подразделения ГСЧС, ни международные гуманитарные организации», – сказал Бойко.

В Донецкой ОГА отмечают, что недавно впервые за 6 лет вооруженного конфликта удалось получить «режим тишины» для проведения работ в прифронтовых населенных пунктах Травневое, Гладосово и Жованка.

«Мы перенаправили специалистов из других направлений в эти населенные пункты для того, чтобы как можно скорее провести ремонтные работы в жилых домах и на объектах критической инфраструктуры. Параллельно ведутся переговоры для получения "режима тишины" в населенных пунктах Опытное, Водяное и Пески, и я уверен, что общий режим прекращения огня будет способствовать переговорному процессу», – подчеркнул Вадим Филашкин.

Всего на Донетчине с начала боевых действий были повреждены или полностью разрушены более 13 тыс. домов всех форм собственности, из которых уже восстановлены более 7 тысяч.