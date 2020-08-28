От Старобельска до Новоайдара: На Луганщине начали ремонт еще одной дороги

На Луганщине начали ремонтировать автодорогу от Старобельска до Новоайдара. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«На 20-километровом участке дороги Н-21 Старобельск – Луганск – Донецк начато фрезерование изношенного дорожного покрытия. Всего в 2020 году планируется восстановить 39 км маршрута, который имеет большое значение для сообщения Луганской и Харьковской областей», – говорится в сообщении.

Работы ведутся от начала дороги в Старобельске до границы села Штормовое. Ремонт планируется завершить в этом году.

По второму, 19-километровому участку от Штормового до Новоайдара ожидается подписание договора с подрядчиком.