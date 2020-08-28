Пушилин пообещал открыть «границы» между «ДНР» и «ЛНР» в ближайшее время

«Глава ДНР» Денис Пушилин уверяет, что в ближайшее время планируется открытие «границ» между «ДНР» и «ЛНР», сообщают местные интернет-ресурсы.

«Планируется снятие ограничений. Сейчас я дал поручение нашему министерству иностранных дел проработать вопрос взаимодействия, чтобы была возможность свободного перемещения для жителей Донецкой и Луганской народных республик», – заявил Пушилин.

«Думаю, при определенных условиях и взаимодействии с ЛНР, в ближайшее время мы сможем открыть границу», – утверждает Пушилин.

Напомним, ранее «глава ДНР» заявил, что эпидобстановка в «республике» остается стабильной, оснований для ввода новых ограничений нет. В то же время Пушилин утверждает, что «надо не спешить с открытием границ с Украиной, потому что там с каждым днем увеличивается количество заболевших».

Как сообщалось ранее, «ЛНР» (в отличие от «ДНР») открыла свой участок линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская», пропуск здесь осуществляется ежедневно (в «ДНР» – два дня в неделю). И через КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны проходят в 10 раз больше людей, чем через контрольно-пропускной пункт «ДНР» в Еленовке. Непосредственно в «ЛНР» запускают в 12 раз больше граждан, чем в «ДНР». Через КПП «ЛНР» «Станица Луганская» на подконтрольную украинским властям часть Луганщины не пропускают людей с «пропиской» в «ДНР».