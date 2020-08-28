Жителя Лимана признали виновным в организации «референдума» 2014 года

Жителя Лимана (Донецкая обл.) признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Судом установлено, что в мае 2014 года житель г. Лимана по предварительному сговору с другими лицами, в помещении захваченного НВФ РФ здания Лиманского городского совета, выполняя функции члена "территориальной избирательной комиссии", обеспечивал проведение незаконного референдума по вопросу признания самостоятельности так называемой "ДНР"», – сообщили в прокуратуре.

Вынесенный судом приговор – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.