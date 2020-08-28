В «ДНР»: Запись на получение «паспортов» идет уже на 2023 год

В «ДНР» сформировались большие очереди на выдачу «паспортов», запись на их получение проходит уже на 2023 год. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Такая ситуация недопустима. Я понимаю, что, с одной стороны, желающих много, но с нашей стороны надо сделать все возможное, чтобы ускорить эти очереди», – сказал Пушилин.

По его словам, предложения, которые сейчас звучат, – подключать максимально кадровые службы всех «министерств и ведомств», которые предоставляли бы консультации и проводили проверку документов всех, кто собирается подавать их в «миграционную службу».

«Так на этой стадии будет гораздо большее количество людей, которые будут проверять документы. По сути, если готовый пакет документов и все там нормально, никаких не требуется разъяснений, – то это 15 минут», – уверяет Пушилин.

Он также утверждает, что при предварительной проверке документов «кадровые службы предприятий могут проверять не только сотрудников, но и членов их семей». Кроме того, «глава ДНР» заявил, что время проверки документов будет сокращено.