Доходы сократились в 5 раз: В Мариуполе при карантине рынки поглотили супермаркеты

Строгий карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, в Мариуполе не смогли пережить многие частные предприниматели, но особый удар пришелся на городские рынки. Торговлю продуктами не запрещали, но вот работу рынков останавливали неоднократно. Возобновилось их действие с определенными карантинными требованиями. Подстроиться под новые правила смогли далеко не все. Не сумел спасти свой бизнес на рынке и мариупольский предприниматель Игорь Дудник, который долгие годы занимался реализацией молочной продукции и колбас мариупольского бренда, передает «Сайт города Мариуполя».

До карантина у Игоря было 3 точки на рынке.

«Никто не был готов к карантину и мы, естественно, тоже. Рынки города были закрыты на 2 месяца, мы оказались одними из тех, кто не смог открыться. Причина для этого одна — доходы сократились в 5 раз», – говорит Дудник.

Ушли сотрудники, они не смогли сидеть без работы так долго. Два человека уехали из города, одна женщина нашла работу в супермаркете, еще одна устроилась сиделкой. Остальных пришлось уволить. «Выбора не было. Доходность точек на рынках сократилась настолько, что нет смысла их держать. Карантин все изменил. Покупатели, которые раньше ходили на рынок, – ушли в супермаркеты и не вернулись. Вернее, вернулись, но далеко не все. Я расскажу пример. Один из крупных супермаркетов до карантина имел оборот 300 тыс. грн в день, во время карантина – 800, сейчас – 500 тыс. грн. Изменился поток людей, потому даже сейчас смогли открыться всего 50% точек на рынках», – рассказывает мариуполец.

У Дудника осталась еще одна торговая точка, но он ее планирует в ближайшее время тоже закрывать. Он признает, что в нынешних условиях не может официально трудоустраивать людей. «Я это должен, но иногда это не реально. У меня есть точка, которую мы вскоре думаем закрывать. Там очень маленький оборот. Если мне нужно будет нанять еще одного человека, то я как предприниматель буду вынужден платить за него еще более 2 тыс. грн налогов в месяц. А где мне их взять, если выручки нет? Именно по этой причине бизнес закрывается. Среди тех, кто был сокращен по причине карантина было много людей пенсионного и предпенсионного возраста. Они уже не могут пойти в центр занятости и жить на пенсию в размере 2,2 тыс. грн тоже не могут. Им сейчас сложнее всего», – отмечает предприниматель.

По его данным, число безработных в Мариуполе за период карантина выросло с 2 тысяч до 5 тысяч.

По мнению Дудника, единственный выход, чтобы реально помочь малому и микробизнесу в нынешних условиях – уменьшить налоги.

Карантин не только снизил прежние доходы, но породил и новые расходы. «Теперь мы ежемесячно тратим на маски, перчатки и антисептики 30 тыс. грн. Это очень много. Для простого предпринимателя это очень сложно, особенно когда товарооборот упал. А мы торгуем молочкой и колбасой – сложным и скоропортящимся товаром. Проверки должны быть, но должны быть разумными. А не так, как нас проверяли по нескольку раз на день и всегда штрафовали», – сетует он.

«Никто не жалел предпринимателей. Каждую неделю в ходе пятничного отчета говорилось, что за 7 дней было составлено около 280 протоколов. Каждый из них — это штраф от 800 до 1700 грн, в среднем получается 1200 грн. Если взять месяц – это дополнительный доход в бюджет в размере миллиона гривен. Мне кажется, что такие жесткие проверки были именно для того, чтобы наполнять бюджет во время карантина. Только о бизнесе никто не подумал. А ведь доля малого и микробизнеса с каждым годом сокращается и в этом году станет еще меньше», – продолжил Дудник.

Он констатирует, что рынки в самом крупном на подконтрольной Донетчине городе активно закрываются. На их место приходят супермаркеты и торговые центры. «Недавно продали рынок "Украина" (в поселке Украина). Его выкупил известный предприниматель, который собирается расширять свою сеть и строить на этом месте свой супермаркет. Также идут разговоры о продаже рынков "Денис", "Киевский". В сложной ситуации находится рынок "Юг". Его нужно перестраивать, а для этого нужны огромные вложения. Рынок "Солнечный" был продан еще год назад и приобрел его другой крупный предприниматель, который владеет сетью супермаркетов. При этом стоит помнить, что на рынках города работает 11 тысяч человек», – отмечает предприниматель.

Дудник сомневается, что рынки смогут пережить возможную вторую волну карантина. «Подготовиться к этому нельзя. Единственный шанс у рынков – разумный подход к карантину. Рынки нельзя закрывать, нужно создать условия для их работы. Нужно думать не только о штрафах, но и о людях», – резюмировал он.