+20 случаев: Где на Луганщине выявили COVID-19

20 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Луганской области за минувшие сутки. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 10 человек (7 – из круга ранее определенных контактных лиц, у 1 – диагноз подтвержден перед плановой госпитализацией, у 1 – тяжелое течение ОРВИ, 1 – госпитализирован с пневмонией);

город Рубежное – 3 (с тяжелым течением ОРВИ);

город Лисичанск – 2 (из числа ранее определенных контактных лиц);

Меловской район – 2 (с тяжелым течением ОРВИ);

Новоайдарский район – 2 (из числа ранее определенных контактных лиц);

Новопсковский район – 1 (госпитализирован с пневмонией).

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 295 человек, из них:

выздоровели – 186;

лечатся – 107 (41 – в стационаре; 66 – амбулаторно).

Также зафиксированы 2 летальных случая.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 24,85%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 августа в Украине COVID-19 заболели 114 497 человек (55 083 пациента – выздоровели, 2 451 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 324 случая (выздоровели – 979 пациентов, летальных случаев – 18).

В «ДНР» – 2 478 случаев коронавируса (выздоровели – 1 144 человека, летальных случаев – 136). В «ЛНР» – 659 случаев коронавируса (выздоровели – 613 человек, летальных случаев – 17).