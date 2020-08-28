Путин рассказал, как коронавирус ударил по экономике России

Падение ВВП России в результате «коронавирусного» кризиса прогнозируется на уровне 8,5%, но может быть и меньше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вся мировая экономика столкнулась с серьезными последствиями этой эпидемии. При кризисе 2008-2009 годов падение мирового ВВП составило 0,1%. В этот раз, по данным экспертов Международного валютного фонда, Мирового банка и других организаций, где-то будет около 5%. Разница колоссальна. И многие сравнивают это с Великой депрессией 30-х годов прошлого века или с послевоенным периодом», – сказал он.

По его словам, в России падение ВВП прогнозируется на уровне 8,5%. «Но наши специалисты считают, что это будут меньше – в районе 5-6%... И несмотря на предсказания о больших колебаниях [рубля], у нас сегодня инфляция всего 3,4%. И по прогнозам где-то и будет – 3,41 – 3,44%», – уверяет президент РФ.

Для сравнения он привел результаты I полугодия в США, где падение ВВП составило 9,5%, в еврозоне – до минус 15%. «Эксперты говорят, что такой разбег [в сравнении с Россией] – это результат разницы в структуре наших экономик. Отчасти, видимо, это так. Но в большей части это все-таки результат в принимаемых правительством решений. Конечно, у нас не без проблем. Некоторые предприятия не попали в перечень тех, кто получает поддержку от государства, и они реально пострадали… Тем не менее, я считаю, что пик проблем у нас пройден. И в следующем году, думаю, мы начнем восстанавливаться», – резюмировал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Россия 24»