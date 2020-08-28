«Я это сделал»: Путин пояснил, когда введет российских силовиков в Беларусь

В России подготовлены структуры из состава правоохранительных органов для отправки в Беларусь с целью стабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он пояснил, что действует в рамках Союзного договора между Беларусью и РФ, в рамках Организации Договора о коллективной безопасности («Ташкентский пакт» подписали ряд постсоветских стран, в т.ч. и Беларусь. ОДКБ через вышли Азербайджан и Грузия, в Украина в нее изначально не входила), согласно которым все страны-участницы «должны оказывать помощь в защите суверенитета и в защите стабильности».

«И Лукашенко поставил вопрос: он хотел, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», – сказал Путин.

«Но мы договорились, что он не будет использован, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Пока экстремисты… не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания», – добавил он.

Путин отметил, что в разговоре с Лукашенко они пришли к выводу, что пока необходимости вводить в Беларусь российских силовиков.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска, а затем и по всей стране. В первые дни за участие в массовых мероприятиях МВД задержало около 3 тыс. человек, за медицинской помощью обратились более 200 человек, несколько человек погибли, десятки пропали без вести.

В последующие дни по стране прошла серия забастовок крупных предприятий, акции протеста в ряде городов продолжаются.

Согласно официальным результатам выборов, победителем стал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов (4 661 075 чел.).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Россия 24»