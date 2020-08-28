Переселенцам: Срок действия карт «Ощадбанка» продлен до 1 октября

Действие просроченных во время карантина карт «Ощадбанка» для переселенцев продлили до 1 октября, однако последующего продления не будет. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает БФ «Право на захист» («Право на защиту»).

Ранее действовала отсрочка по идентификации и продлевался срок действия подлежащих замене карт до 1 сентября 2020 года.

«Срок действия банковских карт внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), который истек во время карантина, продлен до 1 октября 2020 года и повторно продлен не будет. Новые банковские карты на замену тем, срок действия которых истекает, перевыпускаются автоматически. Никаких заявлений на перевыпуск карты не требуется», – разъяснили правозащитники.

Для получения карты необходимо сначала осуществить регистрацию в электронной очереди банка в удобное время и забрать карту в отделении АО «Ощадбанк».

Регистрация возможна следующими способами:

по ссылке: appointment.oschadbank.ua/VPO

через чат бот в Telegram по имени @Oschadbot или в Messenger m.me/Oschadbot

через контакт центр «Ощадбанка»: 0 800 210 800

В «Праве на захист» напоминают, что в соответствии с действующим законодательством необходимость прохождения физической идентификации в отделениях АО «Ощадбанк» приостановлена на время действия карантина и 60 дней после снятия карантина.

«Пенсии и социальные выплаты на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены продолжают начисляться и выплачиваться без дополнительных требований», – подчеркивают правозащитники.

Напомним, запись в электронную очередь «Ощадбанка» осуществляется из расчета 15 минут на одного клиента. Запись проводится в соответствии с режимом работы отделений банка.

«Ощадбанк» также продлил мораторий на идентификацию ВПЛ – на период карантина плюс 60 дней после его официального прекращения.