Самый-самый ночной клуб: В Мариуполе показали руины «Клеопатры» (Фото)

Раньше ночной клуб «Клеопатра» в Мариуполе был одним из самых популярных тусовочных мест, но теперь оно превратилось в руины, «Сайт города Мариуполя».

В здании на проспекте Металлургов, чуть ниже разрушенного хлебозавода, чего только не было. Когда-то там располагался «O`k burger» – кафе, где устраивались даже детские праздники. «Золотые времена» пришлись на 2003 год, когда там был открыт клуб «Клеопатра».

Здание было оборудовано в египетском стиле. Строгие огромные сфинксы охраняли вход, во дворе стояла большая искусственная пальма, а завершали экстерьер колонны и барельеф в духе Древнего Египта. Все сверкало золотом и манило желающих хорошо отдохнуть.

Ночной клуб «Клеопатра» внутри имел площадь около 1500 кв. м и мог вместить более 800 человек. Имелась огромная сцена, высокие потолки и бассейн с подсветкой. Считалось хорошей приметой «скинуть» туда всю имеющуюся по карманам мелочь.

В «Клеопатру» часто приезжали рок и поп-звезды (Юрий Шатунов, «Дискотека Авария»), там устраивалась яркая шоу-программа. Клуб по праву считался самым оригинальным и большим во всем городе на берегу Азовского моря.

В 2009 году «Клеопатра» была переименована в клуб «Фараон». Изменилось только название, а дизайн остался прежним. Заведение получило неоднозначную славу. Несмотря на массу фанатов, находились люди, которые высказывались негативно о том, что большинство посетителей «любители спортивных костюмов» и пьяных провокаций.

Наряду с концертами случались в заведении и драки.

В 2010 году ночной клуб «Фараон» прибыли представители управления МЧС с проверкой. Они выполнили распоряжение областного руководства – опечатали помещение и объявили о его пожароопасности.

Позже, в 2012-м, название было изменено на ночной клуб «Cairo». Однако череда переименований и попыток поменять имидж с лозунгами «Новый формат ночной жизни в Мариуполе» не остановил упадок заведения. Клуб все же был закрыт.

Сейчас здание напоминает обломки цивилизации, которую повергли варвары. Фасад полуразрушен, на нем зияют плешины и реклама наркотиков. Окна частично выбиты, а сфинксы изуродованы.

В попытке защитить барельеф столбы обтягивали металлической рабицей, но это дало мало эффекта.

Особо пострадала плитка перед входом в клуб. Ныне она полностью разбита. Здание безнадежно заброшено, а городской совет не может даже там навести внешний порядок, потому что оно находится в частной собственности. Никаких предпосылок того, что что-то изменится на территории «Клеопатры – Фараона» нет.