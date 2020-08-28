Зеленский ожидает саммит лидеров стран Нормандского формата после встречи советников

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский рассказал президенту Европейской комиссии о ходе переговоров в Минском и Нормандском форматах. Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны ЕС в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Урсула фон дер Ляен отметила, что Евросоюз полностью поддерживает выполнение Минских соглашений. Она высоко оценила усилия президента Украины в достижении перемирия, которое продолжается уже 33-й день, в течение которых не было никаких боевых потерь. Она отметила, что ЕС «считает неприемлемым временную оккупацию Крымского полуострова, и выразила мнение, что встречу лидеров стран Нормандского формата, которая чрезвычайно важна, надо провести как можно быстрее».

«Спасибо за эту поддержку. Мы ожидаем встречи лидеров стран Нормандского формата вскоре после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Мы делаем все, чтобы продвигаться вперед к окончанию войны», – подчеркнул Владимир Зеленский.