Краматорск: Переселенец из Горловки нашел новую нишу в «ювелирке» (Видео)

Переселенец из Горловки развивает ювелирный бизнес в Краматорске. Нашел новую нишу – изготавливает модели для других ювелиров. Заказы поступают из Украины и из иных стран Европы.

При помощи огня Виталий Тарабарин превращает металл в украшения. Опыт в ювелирном направлении он получил еще в Горловке. После переезда семьи в Краматорск при помощи грантов и поддержки родственников мужчина открыл здесь собственное дело.

«Часть оборудования у меня уже было – за годы работы по чуть-чуть приобретал. Грубо говоря, тысяч на 30 оборудования было. Плюс 20 тыс. грн – выиграл грант, и столько же помогли родственники», – рассказывает переселенец.

Сейчас Тарабарин единственный в Краматорске мастер, который изготавливает на продажу восковые модели. Используя их, другие ювелиры могут отливать изделия из металла. «Я сейчас нарабатываю базу моделей. Если раньше, скажем, у меня было 100 моделей, то с помощью нового оборудования сейчас их уже более тысячи», – говорит он.

На предприятии кроме Виталия трудоустроены еще двое сотрудников. Супруга же работает кондитером, но иногда помогает и в ювелирной мастерской.

«Ребенку было 5 месяцев, когда мы уезжали из Горловки. А в этом году сын уже идет в школу. То есть мы здесь уже 6 лет, успели освоиться, нашли друзей, и, конечно же, нашли работу. И хорошо, что работаем не на кого-то, а сами на себя», – отмечает Маргарита Тарабарина.

Виталий планирует расширять бизнес, участвовать в выставках. Сейчас же создает каталог моделей и свой сайт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Espreso.TV»