Даст приказ на уничтожение укрытий: «Глава ДНР» поставил ультиматум ВСУ

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что до 3 сентября украинская сторона должна ликвидировать укрепления, которые были дооборудованы после подписания Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. В противном случае он отдаст приказ ликвидировать их, сообщают местные интернет-ресурсы.

Он утверждает, что имеют место «позиционные нарушения ВФУ в районе населенного пункта Шумы, где противник продвигает свои укрепления (траншеи) к арке водовода "Северский Донец – Донбасс" с явным намерением укрепиться под ней, а также на пилотном участке разведения в районе Петровского, где СММ ОБСЕ фиксирует оборудованное после вступления в силу Дополнительных мер новое укрытие на бывшей позиции вооруженных формирований Украины».

По словам Пушилина, этот вопрос не удалось решить при содействии СЦКК и на последнем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В связи с этим «глава ДНР» заявил, что украинской стороной в ближайшие дни «должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений и не позднее 3 сентября 2020 года – возврату позиционного расположения войск и укреплений к состоянию на 22 июля 2020 года». Об этом должен быть составлен соответствующий акт в СЦКК с утверждением СММ ОБСЕ при ее согласии.

«Если до 22:00 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет представлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере и, руководствуясь пунктом "е" Дополнительных мер, с целью недопущения дальнейших наступательных действий Украины в части продвижения в нашу сторону ее позиций и укреплений издать соответствующий приказ для подразделений народной милиции на уничтожение траншей и укрытий ВФУ, дооборудованных или вновь созданных после подписания 22 июля 2020 года Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», – заявил Пушилин.