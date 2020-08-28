Карантин + 60 дней: «Ощадбанк» продлил мораторий на идентификацию переселенцев

«Ощадбанк» продлил мораторий на обязательную идентификацию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Если ранее идентификация должна была возобновиться через 30 дней после завершения карантина, то теперь мораторий продлен на 60 дней после официального сообщения о прекращении карантина в Украине. Об этом говорится в сообщении банка, передают «Донецкие новости».

«"Ощадбанк" на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 60 дней со дня его отмены прекратил блокирование расходных операций по карточному счету внутренне перемещенных лиц, которые должны были пройти физическую идентификацию», – сообщили в финучреждении.

Отмечается, что «Ощадбанк» ввел новые правила в соответствии с требованиями Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)

Таким образом на период карантина плюс 60 дней после его завершения идентификация не производится, на нее наложен мораторий.

Напомним, что «Ощадбанк» в очередной раз продлил действие просроченных во время карантина банковских карт ВПЛ – до 1 октября, однако последующего продления уже не будет. Как сообщалось ранее, сейчас карантин в стране продлен до 31 октября.