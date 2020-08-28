На Донетчине за сутки – 26 выздоровевших от коронавируса

В Донецкой области за минувшие сутки 26 человек выздоровели от коронавируса. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

«Количество лиц, которые вылечились, всего – 973, в том числе за сутки: 26 (Марьинский район – 9, Угледар – 7, Краматорск – 6, Покровский район – 1, Покровск – 1, Бахмут – 1, Славянск –1)», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что госпитализированы 109 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 4 пациента находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, получают кислородную поддержку – 16 человек.

Удельный вес незаполненных профильных коек составляет 87,9%.

Всего на Донетчине, по данным облздрава, 1325 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания, из них детей – 79. Летальных случаев – 18.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 августа в Украине COVID-19 заболели 114 497 человек (55 083 пациента – выздоровели, 2 451 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 295 случаев (выздоровели – 186 пациентов, летальных случаев – 2).

В «ДНР» – 2 478 случаев коронавируса (выздоровели – 1 144 человека, летальных случаев – 136). В «ЛНР» – 659 случаев коронавируса (выздоровели – 613 человек, летальных случаев – 17).