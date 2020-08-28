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Действующий военный ВСУ: На Харьковщине СБУ разоблачила бывшего участника НВФ

28.08.20 18:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили в Харьковской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ДНР», который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время следствия установлено, что житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР". В должности стрелка в составе так называемых "спецназа ДНР" и "батальона "Оплот" он исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5 тыс. грн», – говорится в сообщении.

В октябре 2014 года мужчина по собственной инициативе решил прекратить сотрудничество с НВФ и вернулся в Харьковскую область. Впоследствии он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

В данное время ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 («Участие в деятельности террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.

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