Отстояли бренд: «Ощадбанк» выиграл суд у «Сбербанка России»

Украинский «Ощадбанк» выиграл судебный процесс у «Сбербанка России», рассмотрение которого длился более четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка».

Основной спор начался в январе 2016 году. Тогда «Ощадбанк» настаивал на незаконности переименования украинской «дочки» «Сбербанка России» в «Сбербанк» и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности.

В «Ощадбанке» акцентировали, что российский банк незаконно использует торговую марку «Сбербанк», что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение. «Единственным законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является "Ощадбанк" (свидетельство №82116 от 10.09.2007)», – подчеркивали в украинском финучреждении.

В ответ на этот основной иск «Сбербанк России» подал свой – пытались убедить суд в том, что регистрация «Ощадбанком» торговой марки «Сбербанк» на территории Украины нарушила права уже «Сбербанка России».

Во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон. «Ощадбанк» предоставил суду доказательства в подтверждение необоснованности требований истца.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами представителей «Ощадбанка» и отказала в удовлетворении иска «Сбербанка России».

«Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты "Ощадбанком" своих прав интеллектуальной собственности в основной судебном деле, которое касается запрета российскому "Сбербанку" незаконно использовать фирменное наименование "Сбербанк" на территории Украины. Это свидетельство исторически зарегистрировано за "Ощадбанком"», – отметил Андрей Пышный, председатель правления «Ощадбанка».

Решение суда вынесено 10 августа 2020 года, оно уже вступило в силу.

Отметим, что в Украине первоначально работал дочерний «Сбербанк России» (Киев). Однако банк в ноябре 2015 года его переименовали в «Сбербанк». Единственным собственником «Сбербанка» (Киев) остался «Сбербанк России» (Москва, РФ).