«ПриватБанк» требует у переселенцев документы для подтверждения фактического проживания

«ПриватБанк» рассылает клиентам, которые зарегистрированы на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, сообщения с требованием предоставить документы, подтверждающие фактическое нахождение на подконтрольной Украине территории, передают «Донецкие новости».

«Сообщаем, что клиентам, которые имеют паспорт гражданина Украины с регистрацией места жительства на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, необходимо подтвердить в банке фактическое (текущее) место жительства / пребывания на подконтрольной Украине территории для дальнейшего осуществления валютных операций: SWIFT-платежей, срочных денежных переводов, пополнения валютных счетов и тому подобное», – сказано в сообщении.

Чтобы подтвердить фактическое проживание / пребывание на подконтрольной Украине территории, в банк необходимо предоставить один из документов:

справку переселенца (справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица);

справку или выписку из Единого государственного реестра о месте жительства или временном пребывании;

справку из жилищно-эксплуатационной конторы или жилищно-строительного кооператива;

договор о купле-продаже жилого дома (квартиры) или аренде жилого помещения на территории Украины;

справку, выданную уполномоченным лицом лечебно-профилактического или лечебного учреждения.

«Дальнейшее обслуживание по валютным операциям, срочным денежным переводам (в том числе по Украине) возможно только после предоставления в банк одного из вышеупомянутых документов», – подчеркивают в «ПриватБанке».

При этом операторы банка уточняют, что переселенцам лучше прийти в ближайшее отделение, чтобы можно было сделать фотографию человека с документом. Если такой возможности нет (например, человек не может приехать в банк или находится в другой стране), то придется обращаться в онлайн-поддержку «ПриватБанка».