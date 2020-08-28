В Запорожье переселенцам компенсируют ипотеку

В Запорожье утверждена городская программа строительства (приобретения) доступного жилья. Она предусматривает удешевление кредитов на приобретение или строительство жилья за счет средств бюджета города. Данная программа рассчитана, в том числе, и на переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.

Участники программы смогут получить частичную компенсацию процентов по ипотечному кредиту. Компенсация предоставляется на 5 лет, но не более срока действия кредитного договора и самой программы.

Так, под данную программу подпадают категории граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий:

находятся на квартирном учете (в соответствии со ст. 34 Жилищного кодекса Украинской ССР);

нуждающиеся в расширении жилья (нынешняя собственность не превышает 9 кв. метров на одного члена семьи);

проживающие в общежитии;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые находятся на учете в органах соцзащиты населения Запорожского городского совета.

По состоянию на 1 января 2020 года в Запорожье на квартирном учете находятся 12 266 человек. Из них, право на внеочередное получение жилья имеют 1149 граждан, правом на первоочередное получение жилья – 4228.