Через КПВВ «Новотроицкое» прошли более 340 человек, – Госпогранслужба

Сегодня, 28 августа, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) линию разграничения в обе стороны пересекли 344 человека. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«По состоянию на 15:45 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" при наличии оснований гуманитарного характера на временно оккупированную территорию направились 248 человек и 23 транспортных средства, а на контролируемую территорию Украины – 96 человек и 5 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Как отмечают пограничники, пропуск людей со стороны «ДНР» осуществлялся медленно.

Пограничники и правозащитники продолжали информировать людей о возможных рисках непропуска представителями НВФ.

КПВВ «Новотроицкое» продолжает работать в штатном режиме, ежедневно с 07:00 до 20:00.

Как сообщалось ранее, на период карантина «ДНР» открывает только один из четырех контрольно-пропускных пунктов, при этом КПП «Еленовка» работает только по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.