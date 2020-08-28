И продавцы, и покупатели: В Мариуполе многие жители уже не носят маски (Фото)

В Мариуполе с ослаблением карантина горожане уже более вольготно относятся к мерам безопасности. Сейчас по эпидситуации город относится к «зеленой зоне», т.е. на открытой территории маски носить необязательно. Хотя для посещения магазинов, рынков, кинотеатров, проезда в общественном транспорте средства защиты все еще нужны, передает «Сайт города Мариуполя».

Еще месяц назад в супермаркеты Мариуполя нельзя было зайти без маски. Охранники на входе просили горожан одеть маски и отказывали в покупках тем, кто таковых не имел. Сегодня большинство посетителей магазинов находятся в средствах защиты. Но есть и нарушители, которые либо носят маску на подбородке, либо ходят без средств защиты вообще. И им замечаний уже никто не делает.

Персонал магазинов старается правила соблюдать. Хотя некоторые кассиры и продавцы носят маски неправильно, освобождая нос.

Расслабились и работники рынков. На входе уже не требуют наличие маски, да и на территории их почти никто не носит. Поэтому надпись «Вход только в масках» выглядит нелепо. Продавцы списывают все на жару – работать в средствах защиты им тяжело. Вопрос безопасности здесь отходит на второй план. Защитную пленку с прилавков тоже почти везде сняли.

Еще одно место, где можно увидеть людей в масках – остановка транспорта. Здесь некоторые пассажиры заранее готовятся к поездке и заходят в коммунальный транспорт строго в масках. За этим следят. К поездке на маршрутках относятся проще – маски носят не все.

На улице разрешено находиться без них. Но на удивление – некоторые мариупольцы продолжают носить защитные повязки даже тогда, когда этого не требуется. Хотя большинство все же – «с открытыми лицами».

«Карантинная» мода – носить маску на руке.

Нет «масочников» и на пляже.

Также сегодня практически никто не соблюдает дистанцию, не обрабатывает руки. В результате, в Мариуполе в последние дни отмечается очередной всплеск заболеваемости коронавирусом:

По словам медиков, именно сейчас город подходит к пику первой волны распространения опасной инфекции, при том, что сами горожане уже потеряли бдительность и не хотят соблюдать меры предосторожности.

По состоянию на 27 августа Мариуполь занимает второе место в Донецкой области по числу случаев COVID-19 – с начала пандемии в городе заразилось 278 человек. (Первое место у Славянска – 522 случая).