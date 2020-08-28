ФСБ РФ завербовала директора гостиницы на Луганщине

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задокументировали факт вербовки представителями ФСБ РФ директора гостиницы одного из пограничных поселков Луганской области. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Контрразведчики СБУ установили, что во время выезда в РФ через международный пункт пропуска женщина была задержана ФСБ.

«Через многочасовое психологическое давление сотрудники вражеской спецслужбы заставили пожилого человека подписать обязательства по сбору и передаче им информации о постояльцах гостиницы из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан. Представители вражеской спецслужбы настаивали, чтобы директор гостиницы регулярно передавала им соответствующие сведения», – говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, женщина не успела совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки был обнаружен контрразведкой.

В СБУ предупреждают, что спецслужбы РФ не оставляют попыток привлечения граждан Украины к сотрудничеству в ущерб государственной безопасности нашей страны. Еженедельно выявляются факты агрессивной работы по вербовке украинцев, пересекающих государственную российско-украинскую границу или находящихся на территории России.

«Напоминаем, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые во исполнение преступных задач иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и о полученном задании», – подчеркивают в СБУ.