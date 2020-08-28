КСУ признал неконституционными отдельные ограничения карантина

Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые ограничения карантина, введенные на территории страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в суде.

В частности, Основному закону не соответствуют ограничения на работу общественного транспорта.

По словам собеседника, также признали неконституционными ограничения Кабмина по ограничению заработных плат чиновников и судей на время карантина, запрет на работу заведений общественного питания.

Кроме того, народный депутат от «Слуги народа» Данил Гетманцев заявил, что сегодня КСУ признал неконституционным приостановление на время карантина возможности списания денег из государственного и местных бюджетов на основании решения суда.