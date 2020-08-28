Зато потратили 100 миллионов: САП закрыла дело по формуле «Роттердам+» (Видео)

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) закрыла дело по формуле «Роттердам +». Подозреваемых нет, ущерб государству, которым манипулировали 3,5 года тоже не нашли, передает телеканал «Украина».

Ни одна экспертиза ущерб государству не подтвердила. А та, что следователи получили на прошлой неделе, даже доказала, что цена на уголь по формуле «Роттердам+» была ниже рыночной.

В итоге, САП вынесла соответствующее постановление. 7 прокуроров и 15 детективов на расследование потратили почти 100 млн грн.

«Уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых, в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления», – говорится в сообщении САП.

«Отсутствуют любые доказательства. А и не могло быть таковых, что формула "Роттердам+" типа была неправильной. Дело бесперспективно юридически, экономически оно не было обосновано, наблюдалось множество нарушений. Считал его тогда, и сейчас политически заангажированным и несостоятельным. Сегодняшнее решение САП это лишь подтвердило», – прокомментировал Дмитрий Вовк, председатель Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг 2015-2018 гг.