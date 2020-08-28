Аваков поговорил с осужденным в Италии нацгвардейцем Маркивым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков по видеосвязи провел разговор с военнослужащим Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым, который находится в тюрьме в Италии. Об этом министр МВД сообщил на своей странице в Facebook.

В ходе разговора обсуждали подготовку к заседанию апелляционного суда по делу Виталия Маркива.

«Рад его видеть.. Виталий в итальянской тюрьме уже 3 года и 3 месяца по ложному обвинению.. невероятно несправедливому и подлому. 28 сентября в Милане апелляционный суд. Готовятся адвокаты, провели работу и мы.. очень надо было переговорить. Сегодня, наконец-то добился права и мне разрешили 15-ти минутный разговор с Виталием, ожидающим суда в миланской тюрьме Опера. Важно было и поддержать его и обязательно дать ему инфу напрямую, помимо адвокатов», – сообщил Аваков.

По его словам, в понедельник, 31 августа, в 14:00 он даст специальный брифинг для иностранных и украинских СМИ о новых фактах, выявленных украинским следствием по убийству итальянского фоторепортера Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Славянске.

«Буду говорить о фактах, не принятых во внимание итальянским судом в Павии, приговорившего Маркива к 24 годам тюрьмы по ложному обвинению. Фактах, которые, как мы все надеемся, услышит апелляция Милана. Запланированы действия главы МИД Дмитрия Кулебы. О переговорах президента Зеленского с властями Италии вы все знаете», – добавил Аваков.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Украина 20 ноября 2019 года подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли. Из-за эпидемии COVID-19 в Италии деятельность судебных органов в марте была приостановлена и рассмотрение апелляции по делу Маркива заблокировано.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провела в Славянске следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года. Следственный эксперимент доказал, что Виталий Маркив не причастен к этому делу.