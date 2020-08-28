В «ДНР» заявили об обстреле окраины Донецка

В «ДНР» заявили, что украинские войска вечером сегодня, 28 августа, открыли огонь по северной окраине Донецка. В штабе Операции Объединенных сил отмечают, что соблюдают «режим тишины».

Так, «управление народной милиции ДНР» выпустило сообщение, что «с позиций 23-го батальона 56-й бригады в 18:55 был открыт огонь в направлении "Вольво-центра" (район аэропорта, – ред.) на северной окраине Донецка с применением стрелкового оружия».

При этом уточняется, что выстрелы были неприцельными и «не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан».

В «ДНР» также признали, что с украинской стороны 8 дней подряд сохранялся «режим тишины».

В вечернем сообщении штаба ООС отмечается, что по состоянию на 18:45 «украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня». «С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения ООС, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений», – отметили в штабе.