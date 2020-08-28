На въездах в Мариуполь ужесточат температурный контроль

В Мариуполе в связи с увеличением случаев заражения COVID-19 ужесточат температурный контроль на въездах в город. Об этом сегодня, 28 августа, сообщил заместитель городского головы Аркадий Мешков во время брифинга в городском совете, передает корреспондент «Донецких новостей».

Такое решение было принято из-за роста числа заболевших среди тех, кто возвращается в город из отпусков, с отдыха из-за границы.

«Мы обратились в командование Операции Объединенных сил, которое обеспечивает организацию работы блокпостов на въезде в наш город, для того, чтобы они ужесточили температурный контроль всех въезжающих лиц на территорию города Мариуполя. С завтрашнего дня, 29 числа, будет ужесточен температурный скрининг всех въезжающих лиц, а особеннно тех, кто приезжает из "красной" и "оранжевой" зоны», – рассказал Аркадий Мешков.

По его словам, ежедневно контролируются данные пограничной службы касательно тех жителей Мариуполя, которые возвращаются из стран, определенных как «красная» и «оранжевая» зоны, где высокий риск заболеваемости коронавирусом.

Этих людей призывают сразу по возвращению обращаться к семейным врачам, пройти бесплатное ПЦР-тестирование и контролируют, чтобы они соблюдали самоизоляцию.

По состоянию на 27 августа Мариуполь занимает второе место в Донецкой области по числу случаев COVID-19 – с начала пандемии в городе заразилось 278 человек. (Первое место у Славянска – 522 случая).