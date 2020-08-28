И не только COVID-19: В «ЛНР» ожидают всплеск заболеваемости

В «ЛНР» ожидают увеличение заболеваемостью коронавирусом после 1 сентября. Об этом сегодня, 28 августа, заявил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.

Он связывает возможный рост случаев COVID-19 с возвращением жителей с летнего отдыха.

«Мы прогнозируем подъем заболеваемости в связи с тем, что на территорию республики вернется достаточно большое количество людей с мест отдыха. Обычно они возвращаются к началу учебного года, что, конечно же, повлечет за собой подъем заболеваемости не только по коронавирусной инфекции, но и по ряду других вирусных инфекций», – сказал Докашенко.

Он считает, что на сегодняшний день в «ЛНР» ситуация по коронавирусу стабильна, поэтому пока не планирует вводить дополнительные карантинные меры.

Докашенко отметил, что в соцсетях активно обсуждают информацию о возможном прекращении учебного процесса в 20-х числах сентября из-за коронавируса. «Цифры говорят о единичных случаях заболеваемости коронавирусом на территории республики. Из общего количества заболевших дети составляют очень незначительный процент. Таким образом, мы не планируем в ближайшее время введение дополнительных ограничительных мероприятий», – сказал он.

«Главврач» уточнил, что наибольшее число случаев заболевания COVID-19 фиксировалось в Луганске, Свердловске (после переименования – Должанск), Первомайске, Стаханове (после переименования – Кадиевка) и Брянке. Средний показатель заболеваемости населения по COVID-19 составил 45,8 случаев на 100 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 августа в Украине COVID-19 заболели 114 497 человек (55 083 пациента – выздоровели, 2 451 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 295 случаев (выздоровели – 186 пациентов, летальных случаев – 2).

В «ДНР» – 2 478 случаев коронавируса (выздоровели – 1 144 человека, летальных случаев – 136). В «ЛНР» – 659 случаев коронавируса (выздоровели – 613 человек, летальных случаев – 17).