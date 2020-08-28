Антирекорд: На Донетчине за сутки COVID-19 подтвержден у 66 жителей (Карта)

Сегодня, 28 августа, в Донецкой области COVID-19 зафиксирован у 66 человек, в том числе у 4-х детей и 2-х медработников. Выздоровели 11 пациентов. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди инфицированных:

26 – в Краматорске;

16 – в Славянске;

13 – в Мариуполе;

3 – в Мангушском районе;

2 – в Дружковке;

2 – в Покровске;

2 – в Лиманской ОТГ;

1 – в Николаевке (под Славянском);

1 – в Родинском (под Покровском).

«Пандемия набирает обороты. На карте распространения COVID-19 появляются новые населенные пункты, а количество больных резко возрастает. Это свидетельствует о том, что сейчас, как никогда ранее, нам нужно ответственное отношение к болезни», – отметил глава региона.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1390 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 988 человек;

на лечении – 384 пациентов;

летальных случаев – 18.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 августа в Украине COVID-19 заболели 114 497 человек (55 083 пациента – выздоровели, 2 451 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 295 случаев (выздоровели – 186 пациентов, летальных случаев – 2).

В «ДНР» – 2 478 случаев коронавируса (выздоровели – 1 144 человека, летальных случаев – 136). В «ЛНР» – 659 случаев коронавируса (выздоровели – 613 человек, летальных случаев – 17).