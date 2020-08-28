Фонд Рината Ахметова провел тренинг для благотворительной среды (Фото)

27 августа Фонд Рината Ахметова собрал в Киеве руководителей ведущих благотворительных и общественных организаций Украины. Больше 20 топ-менеджеров, работающих в третьем секторе, приняли участие в тренинге «Polarity Management: Основы управления противоречиями в комплексном мире». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Проводить тренинги для благотворительной среды стало для Фонда Рината Ахметова доброй традицией. Начиная с 2015 года, Фонд делает это каждое лето, сразу после своего дня рождения. Темы для тренинга всегда отбираются самые важные в текущем моменте времени. В 2020 году такой темой стал Polarity Management – наука управления противоречиями, которые рано или поздно встают любым руководителем. Например, полярность "Личность и Команда". Что важнее? Что выбрать руководителю, когда такой выбор возникает и вопрос встает ребром? Можно ли сохранить команду и при этом поддержать самостоятельность сотрудников?», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Ведущая тренинга, специалист по организационному развитию Наталья Тренина отметила, что ей особенно приятно работать с представителями благотворительной среды, и указала, почему им может быть полезна наука управления полярностями: «Часто процессы в любой организации построены таким образом, что люди вынуждены конкурировать между собой. Важно, чтобы это была здоровая, спортивная конкуренция, которая бодрит, не мешает работе и позволяет заниматься общим делом на более высоком уровне».

В течение целого дня участники тренинга учились управлять полярностями, решать проблемы, не делая выбор между семьей и работой, соперничеством и сотрудничеством, другими взаимоисключающими вариантами. Встреча проходила в дружеской атмосфере, что особенно нравилось присутствующим.

«Рынок благотворительности очень специфический. Здесь нет конкурентов. Мы все партнеры и коллеги, и сегодняшняя встреча – это в первую очередь обмен опытом и общение. Сегодня перед всеми нами встал вопрос: как оставаться эффективным в условиях ограничений, вызванных коронавирусом, и такое общение очень полезно. Украинская благотворительность сегодня в подростковом возрасте. С одной стороны, она уже очень много может, с другой, – есть еще многое, чему нужно учиться. Мы здесь и по этой причине», – сказал Вячеслав Быков, исполнительный директор благотворительного фонда «Таблеточки».

Глава общественной организации «Безбаръерность» Татьяна Ломакина поблагодарила Фонд Рината Ахметова за тренинг и сказала, насколько важен такой формат общения для благотворительной сферы: «На тренинге от Фонда Рината Ахметова я уже второй раз, ранее была на тренинге по дизайн-мышлению. Это было потрясающе и помогло в работе. Мы стали после этого проводить хакатоны, это помогло правильно сформировать задачи для команд и формировать идеи для проектов. У Фонда Рината Ахметова современные подходы и идеи. Важно, что он помогает другим общественным организациям быть более успешными».