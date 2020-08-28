ГРБ арестовало военного имущества на 140 миллионов (Инфографика)

В Украине за 7 месяцев 2020 года в суды направлено в 2 раза больше обвинительных актов по факту потери военного имущества и уклонения от военной службы, чем за весь предыдущий год. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Государственное бюро расследований.

Так, с начала этого года арестовано имущества на 140 млн грн. При том, что в течение 2019 года в рамках указанной категории преступлений не было установлено никаких материальных убытков и ни в одном производстве не был наложен арест на имущество.

В ГРБ заверяют, что разоблачены и предупреждены ряд дерзких преступлений:

разоблачена коррупционная деятельность следователя теруправления ГБР и работника Нацполиции;

предотвращено и раскрыто совершение умышленного убийства на заказ, которое пытался организовать депутат Черкасского горсовета;

разоблачены военнослужащий СБУ и гражданин за госизмену за сбор и передачу секретной информации в РФ;

прекращена коррупционная деятельность прокурора местной прокуратуры Одесской области.

А также ГРБ завершило расследование по таким резонансным расследованиям:

в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-главы службы внешней разведки Украины;

направлен в суд обвинительный акт в отношении майора, из-за действий которого погибли двое военнослужащих;

завершено расследование по подозрению бывшего начальника Генштаба ВСУ в совершении госизмены;

направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителей таможенного поста Одесской таможни за получение неправомерной выгоды.

Детали и выводы приведенных дел ГРВ в данном сообщении не приводит.