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Не сельское хозяйство: В «ЛНР» рассказали о факультетах-фаворитах аграрного вуза

28.08.20 23:49
Андрей Фесенко
Андрей Фесенко

В «Луганском национальном аграрном университете ЛНР» по итогам вступительной кампании самым популярным направлением стала «Экономическая безопасность». Об этом сегодня, 28 августа, сообщил секретарь приемной комиссии вуза Андрей Фесенко.

«Наиболее востребованным направлением подготовки стало "Экономическая безопасность" – 8,8 человека на одно место», – сказал он.

Далее по популярности идут специальности:

  • второе место – «Ветеринария», конкурс составил 2,3 человека на место;
  • третье место – «Землеустройство и кадастры», 1,8 человека на место;
  • четвертое место – «Продукты питания животного происхождения», 1,5 человека на место.

При этом в вуз было подано всего 556 заявлений на всем специальностям, в том числе:

  • 263 на бакалавриат;
  • 130 на специалитета;
  • 163 в магистратуру.

«Речь идет только об очной форме обучения, вступительная кампания на заочную форму обучения будет проходить осенью», – уточнил Фесенко.

Он отметил, что в вузе осуществляется подготовка по 10 направлениям бакалавриата, 2 специальностям специалитета и 11 направлениям подготовки магистратуры.

На вступительную кампанию повлиял и карантин. Была очная и дистанционная форма сдачи экзаменов. «Более 80% абитуриентов успешно сдали вступительные испытания», – резюмировал он

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