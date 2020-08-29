Переселенцы смогут получать справки и подавать документы на адресную помощь в ЦНАПах

28 августа вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и министр социальной политики Украины Марина Лазебная подписали меморандум о сотрудничестве между ведомствами, с целью повышения качества предоставления социальных услуг для внутренне перемещенных лиц, упрощения механизма получения ими справок о постановке на учет и подачи документов для получения денежных пособий. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Марина Лазебная отметила, что координация действий двух ведомств на принципах партнерства и взаимопомощи позволит повысить эффективность предоставления социальных услуг для ВПЛ, значительно сократить по времени процедуру подачи документов для назначения пособий, упростить получение административных услуг, взаимодействие с государственными органами.

Для ВПЛ впервые предусматривается возможность получения справок о постановке на учет и подачи документов о назначении ежемесячной адресной денежной помощи на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Условия меморандума предусматривают:

совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению доступа Минреинтеграции к Единой информационной базе данных о ВПЛ, ответственным за обеспечение формирования и ведения которой является Минсоцполитики, для получения актуальной и полной информации об указанной категории лиц;

введение электронных услуг и сервисов для ВПЛ, в том числе с использованием Единого веб-портала электронных услуг Портала «Дія».

Кроме этого, в рамках реализации положений Меморандума Минреинтеграции и Минсоцполитики совместно с Министерством цифровой трансформации Украины прорабатывает правовые и технические аспекты обеспечения возможности для внутренне перемещенных лиц получать в онлайн-режиме электронную справку о статусе ВПЛ, подавать заявление на получение государственных социальных пособий, других государственных услуг и сервисов в электронной форме через Портал «Дія».