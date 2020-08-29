RU
Все новости

Сводка из зоны ООС за 28 августа: Версии сторон конфликта

29.08.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

С начала текущих суток, 29 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» уверяют, что «украинские силовики за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР. Огонь был открыт в 18:55 в направлении "Вольво-центра" на северной окраине Донецка с применением стрелкового оружия».

В «республике» также заявили «о проведении шестью военнослужащими ВСУ инженерных работ в районе села Водяное к северо-западу от Донецка».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк