Сводка из зоны ООС за 28 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

С начала текущих суток, 29 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» уверяют, что «украинские силовики за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР. Огонь был открыт в 18:55 в направлении "Вольво-центра" на северной окраине Донецка с применением стрелкового оружия».

В «республике» также заявили «о проведении шестью военнослужащими ВСУ инженерных работ в районе села Водяное к северо-западу от Донецка».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.