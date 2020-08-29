COVID-19: В Украине заболели свыше 11 тыс. медиков

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболел 2 481 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 29 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболел 2 481 человек. Из них 127 детей, а также 120 медработников. К сожалению, это очередной антирекорд по численности заболевших за сутки. Были госпитализированы 450 человек. Зафиксирован 41 летальный случай. При этом выздоровели 1 055 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 116 978 человек. Из них 7 743 ребенка и 11 084 медработника. При этом в целом выздоровели 56 138 пациентов. Летальных случаев – 2 451», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в г. Киеве (265), в Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской (170) и Черновицкой (142) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 369 случаев COVID-19, в Луганской – 295 случаев.