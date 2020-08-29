В «ДНР» от коронавируса умерли четыре человека

В «ДНР» за сутки выявили 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 28 августа, выявлены 30 случаев заболевания, из них 1 случай выявлен у прибывшего из Украины», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 4 летальных случая – мужчины в возрасте 83 и 73 лет и женщины в возрасте 79 и 54 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 29 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 2 508:

на лечении – 1 155 пациентов,

выписаны – 1 213 человек,

летальных случаев – 140.

«По состоянию на 29 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 124 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – уверяют в «ДНР».