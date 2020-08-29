Мы не должны забывать об Иловайской трагедии, – Зеленский

Правоохранительные органы, и в частности Департамент Генпрокуратуры по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта («департамент войны») должны показать результат в расследовании причин Иловайской трагедии. Об этом сегодня, 29 августа, во время официальных мероприятий в День памяти погибших защитников Украины заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что именно в этот день произошла Иловайская трагедия. «Мы не должны забывать этот день, мы не должны забыть каждое имя, каждую фамилию…», – сказал президент.

Во время мероприятия были оглашены имена погибших – и это, по словам Зеленского, заняло около 40 минут.

«Несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши парни в Иловайском котле. Какой бы горькой не была правда, правоохранительные органы должны показать результат. Я знаю, что в Генеральной прокуратуре создан "департамент войны" – именно для того, чтобы расследовать такие громкие и, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении шагать вперед», – сказал Зеленский.

«Вряд ли мы можем надеяться на то, что такая рана… на теле истории Украины, рана на сердцах родителей всех погибших когда-нибудь затянется. И, скажу откровенно, украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась. Чтобы каждое имя никто не забыл», – добавил президент.

Напомним, согласно выводам экспертов и комплексу иных полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске на Донетчине в 2014 году, является военная агрессия Вооруженных сил РФ.